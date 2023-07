Medvědici, která zabila běžce, nesmějí úřady utratit, nařídil italský soud

O utracení obou šelem rozhodl šéf provincie Tridentsko Maurizio Fugatti, podle kterého jsou tato zvířata pro lidi nebezpečná. Soud ale ve svém verdiktu uvedl, že jeho postup je neslučitelný s předpisy týkajícími se ochrany medvědů hnědých v přírodě. Zabití má podle něj být až poslední instancí poté, co jsou vyčerpány všechny další možnosti řešení. Ochránci přírody navrhovali přemístění medvědů do méně obydlených oblastí, například do Rumunska.