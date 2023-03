Maďarská prezidentka se vyslovila pro vstup Švédska a Finska do NATO

Učinila tak v den, kdy začíná zasedání maďarského parlamentu a na programu březnové schůze je i ratifikace vstupu dvou zmíněných zemí do NATO. Maďarsko a Turecko jsou poslední dvě členské země aliance, které vstup Švédska a Finska do NATO ještě neschválily.

„Jsou takoví, kteří si myslí, že ratifikace je pouze technická záležitost a snadno se o ní rozhoduje. Není tomu tak. Jedná se o komplexní rozhodnutí s vážnými důsledky, takže je potřeba to pečlivě zvážit. Můj postoj je jednoznačný: za současné situace je vstup Švédska a Finska do NATO odůvodněný,“ konstatovala prezidentka. Nováková dodala, že věří v „moudré rozhodnutí“ parlamentu, a to co nejdříve.