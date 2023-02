Maďarsko pošle do Švédska a Finska delegaci kvůli ratifikaci jejich vstupu do NATO

Do Švédska a Finska zavítá maďarská parlamentní delegace ještě před ratifikací vstupu těchto zemí do Severoatlantické aliance maďarským zákonodární sborem. Ve čtvrtek to řekl Máté Kocsis předseda parlamentní frakce vládní strany FIDESZ.

Foto: MTI, Novinky Máté Kocsis