Frankofonie je k Francii stále kritičtější

„Dnes vidíme mládež, která nechce patřit pod jedinou zemi, v tomto případě bývalou koloniální mocnost. Ale v žádném případě to není odmítnutí francouzského jazyka,“ ujišťovala těsně před zahájením summitu Louise Mushikiwaboová, prezidentka OIF a rwandská exministryně zahraničí.

To, že vliv francouzštiny v mnohých členských zemích upadá, ale připustila. „Řada zemí, která byla velmi zaměřena na francouzštinu, je dnes otevřená angličtině, čínštině, turečtině či arabštině,“ řekla Mushikiwaboová.

Další země v této organizaci zůstávají, ale zároveň se – zřejmě i s vyhlídkou větší finanční pomoci – rozhlížejí jinde. Bývalé francouzské kolonie Gabon a Togo letos vstoupily i do Commonwealthu, kde dominují anglofonní státy.

„Frankofonie bude stále afričtější, ale Afrika může být stále více protifrancouzská,“ shrnuli ironii tohoto vývoje Rita Abrahamsenová a Arsène Brice Bado na webu Centre for International Policy Studies při kanadské Ottawské univerzitě.

Česko, které má v organizaci jen pozorovatelský status, nyní přemýšlí, co dál.

„Panuje určité rozčarování z toho, co do Frankofonie vkládáme a co dostáváme zpátky. Spolupráce v oblasti jazykového vzdělávání diplomatů je strašně málo,“ řekl Právu velvyslanec Jan Vyčítal, který Česko na summitu zastupoval.