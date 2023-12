F-35 se Norům prodraží, ministerstvo podcenilo náklady a požadavky na techniky

V roce 2008 byly náklady na životní cyklus 56 letadel využívaných od roku 2014 do roku 2054 odhadnuty na 145 miliard norských korun. Norsko se v roce 2012 rozhodlo objednat 52 těchto stojů. První byl dodán v roce 2017 a poslední z objednaných kusů dostane letos.

Aktuální upravený rámec nákladů počítá s 92,9 miliardy norských korun na pořízení letadel a s další 92,1 miliardy norských korun očekávaných nákladů na vybavení. Přispěla k tomu nejen změna kurzu norské koruny k dolaru, ale také to, že do nich nebyly započítány všechny náklady na výstavbu a údržbu budov potřebných pro F-35.

Úřad dal ve zprávě o financování F-35 najevo své výhrady: „Není v pořádku, že náklady na životní cyklus stíhacích letounů jsou podhodnoceny a že odhad není kalkulován v souladu s požadavky zadávacího řádu v ozbrojených silách.“ Úřad uvedl, co přesně vadí: „Náš audit ukazuje, že nepřímé náklady na pořízení bojových letounů nejsou zahrnuty v odhadu nákladů na celou dobu životnosti.“

Úřad jmenovitě vypsal, co všechno mělo být do odhadu započítáno a nebylo: ostraha objektů a jejich protivzdušná ochrana, základní vzdělání pro techniky, zřízení a provoz IT infrastruktury, provoz nádrží na palivo, náklady na výstavbu a provoz nemovitostí, budov a zařízení s více uživateli.