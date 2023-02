Do NATO má blíže Finsko. Dokud budou ve Švédsku pálit korán, ať se ani neobtěžují, vzkázal Erdogan

Kromě Turecka blokuje vstup Švédska do Aliance také Maďarsko, které by však v únoru mělo připojení severské země schválit.

O tom, že vstup Švédska do Aliance se zřejmě neuskuteční v nejbližší době, hovořil v úterý také český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Umím si představit, že možná Finsko vstoupí třeba dříve do Severoatlantické aliance než Švédsko. Na druhou stranu bych si přál, aby obě země vstoupily co nejdříve, a to plně podporujeme,“ řekl novinářům při své návštěvě Slovenska.