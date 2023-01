Jestli chcete do NATO, musíte se chovat jinak, vzkazují Maďaři Švédům

Švédsko by se mělo chovat prozíravěji, pokud chce získat souhlas Turecka na vstup do Severoatlantické aliance. Na tiskové konferenci po setkání s šéfem turecké diplomacie Mevlütem Çavuşogluem to v úterý řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

Foto: Facebook, Novinky Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó

Článek Šéf maďarské diplomacie označil v této souvislosti za nepřijatelné, že před tureckou ambasádou ve Stockholmu spálili korán. „Jako křesťan a katolík říkám, že spálit svatou knihu jiného náboženství je nepřijatelný čin. Říct, že spálení svaté knihy jiného náboženství je projevem svobody slova, je hovadina, promiňte mi ten výraz,“ řekl Szijjártó. Dodal, že by se možná Švédové měli začít chovat jinak, pokud chtějí, aby Turecko jejich vstup do NATO podpořilo. Na otázku novinářů, zda se snažil naléhat na svého partnera, aby Turecko uspíšilo schválení vstupu Finska a Švédska do NATO, Szijjártó odpověděl, že ne. „Není mým zvykem naléhat na jiné země. V současné mezinárodní politice je taková praxe, že se vzájemně poučujeme a říkáme, jak by se to dalo dělat lépe, ale nechme to na Turcích,“ dodal šéf maďarské diplomacie. Vstup Finska a Švédska dosud neschválilo Turecko a Maďarsko. Maďarský parlament by tak měl učinit na své únorové schůzi. Maďarsko bude vetovat všechny sankce na jadernou energetiku Válka na Ukrajině