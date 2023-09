Chorvatský hotel údajně vypouští fekálie do zátoky, kde se koupou turisté

Velký rozruch propukl na chorvatském ostrově Brač poté, co se na internetu objevilo video, podle nějž jeden z místních hotelů vypouští do moře fekálie. Odpadní vody prý stékají rovnou do zátoky Osibova, kde se koupou turisté.

Foto: Profimedia.cz Zátoka Osibova na jihozápadním pobřeží chorvatského ostrova Brač

Podle chorvatského deníku Morski si už někteří turisté stěžovali na zdravotní potíže, nejčastěji na kožní infekce, zejména u dětí. Na videozáznamu je vidět, jak po skále stéká nevábná tekutina, která končí v moři. „Hoteloví hosté se koupou doslova ve vlastních výkalech. Osibova, krásná zátoka nedaleko Milny (obec na Brači), zažívá ekocidu," citoval list anonymního autora videa. Podle něj tento stav trvá už dlouho - toto léto a pravděpodobně i déle. „Jediný rozdíl je teď v tom, že máme důkazy, a celý příběh je o to děsivější," dodal autor záznamu. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Jedna žena si postěžovala, že oba její nezletilí synové dostali kožní vyrážku. „Šli jsme k lékaři, a když jsme mu řekli, že jsme se tam koupali, okamžitě potvrdil, že právě tam se chlapci nakazili," uvedla matka. „Děti se koupaly v zátoce, kterou jsme považovali za oázu přírody. Mělo by to být čisté moře. Že se něco takového děje, je pro mě neuvěřitelné," dodala žena. Na místě mezitím provedl kontrolu místní dodavatel vodohospodářských služeb, který rovněž pojal podezření, že hotel do moře vypouští odpadní vody. „Inspekce zaznamenala výstup potrubí na stěně hotelu se stopami odpadní vody. Vzhledem k barvě a zápachu existuje podezření na únik fekální vody," konstatovali kontroloři. „Životní prostředí je naší prioritou" Vodohospodářský podnik nato vyzval hotel k neprodlenému sjednání nápravy. V opačném případě jej prý odpojí od vodovodní sítě. Vedení hotelu se ale k nařčením staví vyhýbavě. Nejprve se nechtělo k věci vyjadřovat, po zveřejnění videa ale reagovalo prohlášením, že „podnikáme už léta a nikdy nedošlo k žádnému incidentu". „Naše podnikání závisí na čistotě zátoky a nikdy bychom neudělali nic, co by ji ohrozilo. Čisté životní prostředí je naší prioritou a uděláme vše pro to, abychom odstranili všechny pochybnosti. Pokud laboratorní testy náhodou ukážou, že došlo ke znečištění, situaci napravíme," stojí v prohlášení vedení hotelu.