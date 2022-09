Čaputová vyhlásí referendum o předčasných volbách

„Jakmile budu mít odpověď ústavního soudu, vypíšu referendum minimálně s jednou otázkou. S ohledem na to, že jsou tam lhůty, tak to bude nepochybně do konce roku,“ informovala prezidentka.

Upozornila, že pokud by bylo vypsané referendum se dvěma otázkami, hlasování občanů by bylo úspěšné a vláda by musela podat demisi, neznamenalo by to automaticky předčasné volby. „Parlament by měl stejné složení a mohl by jmenovat jinou vládu nebo úřednickou vládu,“ upozornila Čaputová.