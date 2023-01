Bělorusko zahájilo společné manévry s Ruskem

„Začalo společné vzdušné taktické cvičení leteckých jednotek ozbrojených sil Běloruské republiky a Ruské federace, patřící do letecké složky regionálního seskupení vojsk. Do taktického výcviku ve vzduchu budou zapojena všechna letiště a výcvikové prostory letectva a protivzdušné obrana Běloruska,“ uvedlo běloruské ministerstvo obrany s tím, že do manévrů budou zapojené i jednotky ruských aerokosmických sil.