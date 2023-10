Dvojice přežila masakr na festivalu. Vzápětí dobrovolně narukovala

Byla sobota ráno, den jako každý jiný – až do té chvíle. Několik hodin poté, co Zochar a Liron dorazili na akci, aby se bavili, tančili a užívali si života, najednou zazněly výstřely. Přicházeli teroristé.

„Všude kolem nás lidé v panice utíkali. Bylo to děsivé. Naštěstí jsme byli mezi prvními, kdo se dostal k vozidlům,“ vzpomíná Zochar.

„Naši přátelé na nás volali, abychom šli bez nich. Chtěli se dostat do jiného auta. Nenapadlo nás, že by to mohlo znamenat rozdíl mezi životem a smrti,“ dodává mladá žena.