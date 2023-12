Společná správa se Západním břehem, žádné vysídlování. USA předestřely představu o Gaze po válce

Palestinci žijící v Pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu Jordánu by podle jejího vyjádření měli být sjednoceni pod jednou správou. Za žádných okolností by ale podle viceprezidentky neměli být Palestinci z Pásma Gazy odsunuti.

Izraelská vláda v pátek dala najevo, že po skončení války by chtěla v Pásmu Gazy vytvořit „nárazníkovou zónu“ s cílem zabránit budoucímu pronikání ozbrojenců do Izraele. Podle agentury Reuters již židovský stát sonduje, jak by se k takovému nápadu postavily ostatní země v regionu jako je Saúdská Arábie či Turecko.