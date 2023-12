Izrael chce po válce v Gaze nárazníkovou zónu. Už to sdělil arabským sousedům

Vláda premiéra Benjamina Netanjahua „chce toto nárazníkové pásmo mezi Gazou a Izraelem od severu k jihu, aby zabránila jakémukoli pronikání Hamásu nebo jiných ozbrojenců do Izraele či jejich útokům“, uvedl jeden ze tří zdrojů agentury Reuters .

Izrael již v minulosti naznačil, že uvažuje o nárazníkové zóně uvnitř Pásma Gazy, Spojené státy ale již zdůraznily, že jsou proti jakémukoli plánu, který by zmenšil rozlohu palestinského území. Zásah do Pásma Gazy, které je dlouhé asi 40 kilometrů a široké asi pět až 12 kilometrů, by 2,4 milionu obyvatel vtěsnalo na ještě menší území.