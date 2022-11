Prezident Kazachstánu nařídil zvětšit přepravu ropy trasou obcházející Rusko

Minulý měsíc agentura Reuters uvedla, že ropné společnosti v Kazachstánu začaly testovat alternativní trasy pro dodávky ropy do Evropské unie, a to včetně trasy přes kaspický přístav Aktau do ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan (zvaný BTC). Nové trasy by umožnily firmám míjet tranzit přes ropovod Caspian Pipeline Consortium (CPC), spojující ropná pole na západě Kazachstánu s ruským přístavem Novorossijsk na pobřeží Černého moře.