Miminka z oblasti postižené zemětřesením letěla prezidentským speciálem

Do pomoci s následky pondělního zemětřesení se zapojil i turecký prezident, když do akce vyslal svůj letecký speciál. Na jeho palubě tak bylo do bezpečí dopraveno šestnáct malých dětí, které v oblasti katastrofy zůstaly opuštěné.

Foto: Profimedia.cz Miminka z oblasti postižené zemětřesením letěla do bezpečí prezidentským speciálem