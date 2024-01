Izraelská představa o Gaze: Nechceme ji, ať si vládnou Palestinci. Vojenskou kontrolu si ale necháme

Podle izraelského vedení bude válka pokračovat do té doby, než budou propuštěni všichni rukojmí unesení 7. října teroristy a dokud nepřijde hnutí Hamás o „vojenské schopnosti a schopnost vládnout“. Na jihu pásma míní Izrael bojovat s teroristickým hnutím „tak dlouho jak, to bude nutné“. Hlavní úsilí se nyní přeneslo na jih, zatímco na severu pásma budou probíhat razie, nálety, speciální operace a ničení tunelů v rámci „eroze“ přítomných zbytků Hamásu.

Galant však nespecifikoval, jaké organizace by to měly být. Izraelské vedení odmítá nejen to, aby Gaze vládl teroristický Hamás, ale nepřeje si ani, aby byla v rukou Palestinské samosprávy, která nyní kontroluje území na Západním břehu Jordánu. USA by si přály, aby byla pod správou Palestinské samosprávy.