Izrael podnikl rozsáhlé nálety na Gazu, útočil i na cíle Hizballáhu

Očekává se, že Izrael brzy zahájí také rozsáhlou pozemní operaci v Gaze. Ministr obrany Galant uvedl, že izraelská vojenská kampaň zde „může trvat měsíc, dva nebo tři“. Měla by to ale podle něj být poslední taková operace v oblasti, „z toho prostého důvodu, že po ní už Hamás nebude existovat“.

„Je to materiál Al-Káidy. Oficiální materiál Al-Káidy. Máme co do činění s ISIS, Al-Káidou a Hamásem,“ řekl Herzog. „Takto šokující je situace, kdy se díváme na návod, který ukazuje, jak pracovat a jak vytvořit jakousi neodbornou chemickou zbraň s kyanidem,“ dodal.