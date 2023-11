Hamás děkuje Putinovi. Propustil rukojmího s ruským občanstvím

Palestinské teroristické hnutí Hamás v neděli informovalo, že mezi propuštěnými rukojmími zavlečenými do Pásma Gazy po vražedné invazi do Izraele na začátku října, je osoba s ruským občanstvím. Její propuštění má být vyjádřením díků ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a oceněním ruské podpory palestinské věci. Podle serveru Times of Israel je propuštěným 25letý Roni Krivoj.

Foto: Mikhail Klimentyev, ČTK/AP Vladimir Putin