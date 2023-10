„Dostali nás.“ Hamás při přípravách útoku na Izrael dovedně klamal tělem

„Je to naše jedenácté září (myšleno 11. září 2001, kdy islamističtí teroristé úspěšně zaútočili na cíle v USA a připravili o život tisíce lidí, pozn. red.), dostali nás (…) Naprosto nás překvapilo, jak se na nás vrhli po zemi, ze vzduchu i z moře,“ připustil major Nir Dinar, mluvčí izraelských ozbrojených sil.

Další, anonymní izraelský zdroj přidal širší kontext. „Podařilo se jim (Hamásu) vzbudit zdání, že s námi nechtějí bojovat, že jim stačí, když jsme umožnili trochu pozvednout ekonomiku v Gaze, když někteří Palestinci mohli dojíždět za prací do Izraele. Nechali jsme se zkrátka oblafnout,“ řekl zdroj Reuters.

Pod pláštíkem „klidu“ se přitom ozbrojenci Hamásu v Gaze důkladně připravovali na vpád do Izraele. Trénovali například dobíjení židovské osady pomocí její dokonalé makety, pečlivě secvičovali součinnost.

Podle špiček izraelské armády se Stát Izrael nechal ukolébat i proto, že svoji pozornost a energii namířil do jiných oblastí než byla Gaza - zejména do snahy dosáhnout normalizace s dalšími arabskými zeměmi jako je Saúdská Arábie. Z izraelského pohledu věci nepomohl ani dlouhodobý společenský konflikt ohledně sporné justiční reformy, který vyhnal do ulic miliony lidí a stravoval pozornost a energii izraelské vlády.