Do vězení na 40 let a 74 ran bičem. Írán odsoudil belgického humanitárního pracovníka

Soud v Íránu udělil trest 40 let vězení belgickému humanitárnímu pracovníkovi, kterého uznal vinným mimo jiné ze špionáže a praní špinavých peněz. Má také dostat 74 ran bičem. Napsala to agentura Reuters. Soud nižší instance Olivieru Vandecasteeleovi udělil v půlce prosince trest 28 let za mřížemi.

Foto: Profimedia.cz Olivier Vandecasteele

Jedenačtyřicetiletý Vandecasteele byl zatčen loni v únoru při krátké návštěvě Teheránu. Předtím v Íránu šest let působil jako zaměstnanec Norwegian Refugee Council a dalších humanitárních organizací. Soud Belgičana shledal vinným ve čtyřech bodech obžaloby, a to ze špionáže, spolupráce se Spojenými státy proti Íránu, pašování cizí měny a praní špinavých peněz. Ve třech bodech byl shodně odsouzen ke 12,5 roku za mřížemi a za pašování cizí měny dostal 2,5 roku ve vězení a pokutu ve výši jednoho milionu dolarů (22,3 milionu korun). Podle agentury Tasním se bude proti rozsudku moci odvolat, nárok na předčasné propuštění by podle íránského zákona měl po 12,5 roku, píše agentura AP. Belgičan veškerá obvinění popírá. Prosincový verdikt v Íránu padl jen několik dní poté, co belgický ústavní soud odložil začátek platnosti dohody mezi Belgií a Íránem o vyměňování vězňů. Vlády ji schválily v březnu a mnozí se domnívají, že je šitá na míru íránskému diplomatovi Asadolláhu Asadímu. Ten byl předloni v Belgii odsouzen ke 20 letům vězení za to, že dodal výbušniny k pokusu o bombový útok na exilovou íránskou opoziční skupinu ve Francii v roce 2018.