Íránská šachistka nehrála turnaj v zahraničí v šátku. Domů už se asi nevrátí

Íránská šachistka Sára Chadímová zamířila z mezinárodního turnaje v kazašském Almaty namísto domů do Španělska. Podle agentury Reuters dostala po telefonu několik anonymních varování, aby se do vlasti nevracela, protože jí hrozí trest za to, že na turnaji hrála bez hidžábu.

Íránské šachistce hrající na mezinárodní soutěži bez hidžábu doporučili, aby se nevracela domůVideo: Reuters

Článek Nošení tradičního šátku na veřejnosti je v Íránu po ženách vyžadováno v souladu s konzervativní náboženskou tradicí. Autoritativní vláda to po ženách reprezentujících Írán chce i v zahraničí. Deníky Le Figaro a El País informovaly, že se pětadvacetiletá šachistka domů už nevrátí. Že na jihu Evropy požádá o politický azyl. Agentura Reuters nicméně napsala, že v Íránu chodí výhružky i její rodině. Hidžáb, tedy tradiční šátek islámských žen, se v zemi stal symbolem útlaku něžného pohlaví. Od islámské revoluce z roku 1979 si jím musejí íránské ženy na veřejnosti zakrývat vlasy a dekolt. Protivládní nepokoje V polovině loňského září tam propukly protivládní protesty vyprovokované smrtí 22leté Íránky kurdského původu Mahsy Amíníová. Ta byla zadržena podle médií kvůli tomu, že měla příliš volně nasazený hidžáb. Podle policie žena utrpěla infarkt, podle její rodiny a dalších zdrojů zemřela na následky policejní brutality. Teherán protesty označuje za výtržnosti a z jejich podněcování obviňuje stoupence demonstrantů z ciziny. V souvislosti s protesty hrozí poprava několika Íráncům, uvedli aktivisté Zahraniční