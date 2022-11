Americká vláda soukromě žádá Ukrajinu, aby projevila ochotu jednat s Ruskem

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena soukromě vybízí představitele Ukrajiny, aby dali najevo ochotu jednat s Ruskem a upustili od veřejného odmítání mírových rozhovorů, pokud bude ruský prezident Vladimir Putin u moci. Uvedl to list The Washigton Post s odvoláním na nejmenované osoby obeznámené s těmito rozhovory. Podle zdrojů není cílem požadavků amerických úředníků dotlačit Ukrajinu k jednacímu stolu, ale je vypočítavou snahou zajistit, aby si Kyjev udržel podporou dalších zemí, které čelí obavám voličů z pokračování války několik dalších let.

Foto: ČTK/AP Americký prezident Joe Biden při středečním jednání v New Yorku.