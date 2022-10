Až Rusové opraví Kerčský most, ať ho Ukrajinci zničí znovu, navrhuje expert

Že by útok Rusů, který byl veden s cílem pomstít poničený most na Krym, Ukrajinci chystali nyní nějak symbolicky oplatit, Ditrych nepředpokládá. „Kerčský most měl strategický význam pro přepravu materiálu na frontu. Byl to strategický i symbolický cíl, protože most byl postaven po anexi Krymu. Z hlediska mezinárodního práva nezákonně propojoval území s Ruskem. Možná někdo s detailnějším pohledem na frontu by to mohl vidět jinak. Mohou tam být zajímavé cíle, ale nic podobného, jako je Kerčský most, nevidím,“ doplnil Ditrych.