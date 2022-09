V oblasti poškození plynovodů Nord Stream se pohybují ruské lodě a ponorky

„Vídáme je každý týden. Ruské aktivity v Baltském moři v uplynulých letech vzrostly. Často testují naši ostražitost na moři i ve vzduchu,“ řekl americké stanici CNN zdroj z dánské armády. Dodal, že přítomnost ruského námořnictva v oblasti sama o sobě nic neprokazuje, nicméně poukazuje na to, že Rusové patří mezi podezřelé.

„Navzdory betonové skořepině je plynovod poměrně zranitelný a jeden potápěč by stačil k připojení výbušné nálože,“ napsali v roce 2007 švédští bezpečnostní experti. To značně rozšiřuje okruh možných podezřelých.

Podle zdrojů, na něž se odvolává CNN, mezi nimiž je již zmíněný zdroj z dánské armády a další nejmenovaný zdroj z amerických bezpečnostních kruhů, je ale hlavním podezřelým Rusko. V případě Ruska by se nabízela snaha takový útok shodit na Ukrajince, což by mohlo přispět k oslabení podpory Západu. V případě Ukrajiny by byl motiv zřejmý – přesměrovat případně další ruské dodávky plynu přes své území, a tak z nich získat peníze a páku pro vyjednávání. Rusové označili nařčení ze sabotáže za absurdní hloupost, Ukrajinci ukázali prstem na Rusy.