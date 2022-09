Zřejmě sabotáž, řekla švédská premiérka o výbuchu na Nord Streamu

„Máme informace od švédských zpravodajských služeb a dostali jsme také informace díky našim kontaktům s Dánskem a na základě toho jsme dospěli k názoru, že to je pravděpodobně úmyslný čin. Je to pravděpodobně sabotáž,“ řekla Anderssonová. „Nejde o útok na švédské nebo dánské území. Ale i tak vláda bere velmi vážně, co se stalo, v neposlední řadě ve světle současné bezpečnostní situace v naší těsné blízkosti,“ dodala švédská ministerská předsedkyně.