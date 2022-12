USA uvalily sankce na jednoho z nejbohatších Rusů

Jedenašedesátiletý Potanin se nedlouho po začátku ruské invaze vyslovil pro to, aby Moskva nekonfiskovala majetek západních firem, které z Ruska odešly. Takový krok by podle něj na desítky let zničil důvěru investorů a izoloval zemi, jako se to stalo po bolševické revoluci v roce 1917.