Trump musí odevzdat daňovou evidenci za posledních 6 let

Sněmovní výbor prostřednictvím právního spisu nejvyššímu soudu sdělil, že přiklonit se v tomto případu na stranu Trumpa by podkopalo autoritu soudní moci a zavedlo by precedens, který by Kongresu de facto bránil dokončit jakékoli vyšetřování týkající se bývalého prezidenta ve chvíli, kdy by začal tvrdit, že je politicky motivované.