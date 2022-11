Demokracie po celém světě je zpochybňována, varuje Obama

„Nyní tu z několika různých důvodů vidíme takový plíživý pocit, že když výsledek není takový, jaký chceme, tak si můžeme dělat, co chceme, a říkat, co chceme, abychom vyhráli. To je velmi nebezpečné. Neděje se to jenom v USA, ale když se to děje v USA, vysílá to signál do celého světa, který oslabuje demokracii. Proto si myslím, že je tak důležité, abychom si doma udělali pořádek,“ pokračoval Obama.