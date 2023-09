Vzorky z planetky Bennu sonda úspěšně „odhodila“ na Zemi

Vědeckému týmu NASA k jeho úspěchu poblahopřál Bruce Betts, vedoucí vědecký pracovník neziskové organizace The Planetary Society, jež se zabývá vesmírem z vědeckého i politického hlediska. Betts misi označil za „působivou a velmi složitou“ a dodal, že vzorky z planetky jsou začátkem nové vzrušující kapitoly v dějinách vesmíru.

„Je to vzrušující, protože tato mise odstartovala v roce 2016. A tak je tu pocit: ‚Páni, tenhle den konečně nastal,‘“ řekl. „Ale z vědeckého hlediska je to vzrušující proto, že je to úžasná příležitost studovat velmi složitý příběh, který sahá až k úsvitu Sluneční soustavy,“ dodal.