Kvůli diagnóze poslal lékaři fotky synova penisu. Google to označil za pornografii

V únoru 2021 si americký čtyřicátník Mark všiml, že penis jeho batolete vypadá nezdravě. Po konzultaci se zdravotní sestrou proto mobilem nafotil několik snímků a poslal je na email lékaři. Do hry ale vstoupil technologický gigant Google. Fotografie označil za dětskou pornografii a Marka prakticky odstřihl od digitálního světa, uvedl The New York Times.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Zatímco lékař určil diagnózu, předepsal antibiotika a chlapeček se brzy uzdravil, boj s Googlem o přístup ke všem datům Američan prohrál. Nepomohlo mu ani vyšetřování policie, která na fotografiích neshledala nic závažného. Markův život byl přitom s Googlem výrazně propojen. Služby technologického giganta využíval zhruba od roku 2005, vedle fotek a videí používal i kalendář, který měl propojený s manželkou. Na cloudových účtech měl navíc uložené kontakty a využíval také telekomunikační službu Google Fi. Označil umělou inteligenci za myslící bytost. Dostal padáka Internet a PC Odstřižení od Googlu začalo dva dny po odeslání emailu doktorovi. Na Markův telefon přišlo oznámení, že jeho účet byl zablokován kvůli škodlivému obsahu, který byl shledán jako „závažné porušení zásad společnosti Google“ a mohl by být nezákonný. „Byl jsem zmatený, ale pak jsem si vzpomněl na synovu infekci. Řekl jsem si, že se Google asi domnívá, že se jedná o dětskou pornografii,“ popisoval pro The New York Times. Mark sám pracoval jako softwarový inženýr a ze své zkušenosti předpokládal, že všechny automatizované systémy musí kontrolovat člověk. Pokud by se k němu dostal, mohl by mu situaci vysvětlit a dostat se zpět ke svému účtu. Nic takového se ale nestalo. Rozhodl jsem se, že za těch 7000 dolarů mi žaloba nestojí Mark Brzy navíc zjistil, jak funguje domino efekt po zamítnutí žádosti od Googlu. Mark přišel o emaily, kontakty na přátele i bývalé kolegy, a především veškerou dokumentaci prvního roku života jeho syna. Ztratil také přístup ke Googlu Fi, takže si musel pořídit nové telefonní číslo u jiného provozovatele. Nemohl se ale přihlásit ani na jiné internetové stránky, protože ty vyžadovaly potvrzení, které mohl učinit jen přes zadaný email od Googlu. Skvělý nástroj, chválili v minulosti „Nespoléhejte na jednu kartu, všechno se vám rozsype,“ popisoval Mark. Algoritmus Googlu v těchto případech funguje stejně. Objeví-li se citlivá fotografie, společnost autora či odesílatele této fotky označí. Google tak jen za loňský rok učinil v 600 tisících případů, 270 tisíc z nich vedlo k trvalému zablokování účtu. Závadnost médií vyhodnocuje automat, na tuto taktiku přešli všichni technologičtí giganti. Ernie Allen, který dříve pracoval jako šéf Národního centra pro pohřešované a zneužívané děti, si v roce 2009 tuto metodu nemohl vynachválit a označil ji za „skvělý nástroj“. Google Play dovolí části vývojářů v Evropě využívat konkurenční platební systémy Software Ještě větší pokrok nastal v roce 2018, kdy Google vyvinul umělou inteligenci, jež dokázala rozpoznat dosud nezveřejněné snímky zneužívaných dětí. Mohlo se tak jednat o dosud neznámé oběti, které úřady mohly potenciálně zachránit. Svou technologii poskytl Google i dalším společnostem včetně Facebooku. Přesně kvůli tomuto systému byl Mark odstřižen od svého účtu. Nepomohl mu ani fakt, že na jím pořízených fotografiích neobjevila nic nezákonného ani sanfranciská policie. Úřady se totiž těmito případy zabývají automaticky, Google jim poskytne všechny zadržené materiály, které (v tomto případě Markovi) zablokoval. „Shledal jsem, že incident nenaplňuje znaky trestného činu a že k žádnému trestnému činu tudíž nedošlo,“ řekl Markovi vyšetřovatel Nicholas Hillard. S vyšetřovacím spisem v ruce se tak Mark znovu obrátil na Google, ale bez úspěchu. O dva měsíce později dostal zprávu, že jeho účet byl natrvalo smazán. Mark řešil s advokátem možnost žaloby. „Rozhodl jsem se ale, že za těch 7000 dolarů (přes 173 tisíc korun) mi to nestojí,“ dodal. Google bude mazat historii pohybu těch, kteří se vydají na potratovou kliniku Internet a PC The New York Times oslovil profesorku práva na St. John’s University Kate Klonickovou, jež psala práci o moderování online obsahu. Podle ní by se měly brát v potaz i doplňující informace na fotografiích neviditelné. Například chování lidí, kteří snímek sdílejí, či záměry osoby, která jej pořídila. Dodává ale, že celý případ mohl skončit i hůř. Mark mohl například přijít o péči o dítě. „Dokážu si představit, jak se situace mohla vyhrotit,“ dodala. Carissa Byrneová Hessicková z University of North Carolina uvedla, že fotografie pořízené Markem viděla a chápe důvod, proč byly označeny. Rozhodovat by ale podle ní měl kontext. „Byly zkrátka pořízeny rodičem, který se obával o své dítě,“ podotkla Hessicková. Policie poslední nadějí „Uznáváme, že v době telemedicíny, a zejména během covidu, bylo nutné, aby rodiče pořizovali fotografie svých dětí za účelem získání diagnózy,“ uvedla Claire Lilleyová, vedoucí oddělení bezpečnosti dětí společnosti Google. V Markově případu ale Lilleyová uvedla, že příslušní zaměstnanci Googlu jeho fotografie prostudovali a vyrážku ani zarudnutí v oblasti slabin dítěte nezaznamenali. Navíc odhalili půl roku staré video, na němž dítě leží v posteli s neoblečenou ženou, které vyhodnotili taktéž jako problematické. „Z pohledu Googlu je jednodušší zabránit těmto lidem ve využívání svých služeb,“ myslí si Hessicková. Poslední Markovou šancí je ještě policie. Ta má na flash disku kopii všech dokumentů, jež jí Google poskytl. Mark se nyní snaží ke kopii dostat.