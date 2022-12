Až metr nového sněhu za noc. Ve státě New York vyhlásili stav nouze

Ve státě New York vyhlásil prezident Joe Biden stav nouze. Guvernérka státu Kathy Hochulová zdůraznila, že lidé mají zůstat doma a vyhýbat se cestám.

„Je příliš brzo oznamovat vítězství. Bouře se vrací a my očekáváme dalších 15 až 30 cm sněhu,“ uvedla. Podle meteorologů to někde může být až 35 cm.

Hochulová dodala, že v některých městech na západě státu New York napadlo přes noc 75 až 100 centimetrů sněhu. Ve městě Baraga v Michiganu napadlo 108 centimetrů sněhu a 102 jich napadlo ve městě Henderson Harbor ve státě New York.

V Buffalu, ve kterém sněžilo hustě už dřív, místy leží přes dva metry sněhu. Situaci v Buffalu, odkud guvernérka pochází, popsala slovy: „Je to jako přijít do válečné zóny, auta stojící po obou stranách ulice jsou šokující. Některé závěje u domů mají 2,4 metru a sníh zasypal i sněžné pluhy a vozidla záchranářů. Je to nepochybně blizard století,“ řekla.