Američtí Ukrajinci prvně volí demokraty

„Volil jsem Trumpa dvakrát, ale nemohu zkrátka uvěřit tomu, že republikánská strana opustila Ukrajinu v jejím boji za svobodu,“ vysvětlil stanici Deutsche Welle (DW), proč v letošních volbách, kdy Američané mimo jiné rozhodují o novém složení Kongresu, republikánský kandidát do Senátu JD Vance nedostane jeho hlas.

V osmdesátitisícovém městě Parma v Ohiu, tzv. pirohové kapse, kde je zhruba každý druhý ukrajinského původu, se podobně zachová více voličů. „Nikdy nevolili demokraty, ale teď vidí, že je to nutnost, protože v sázce je holé přežití Ukrajiny,“ dodala DW.

„Musíme jim dát, co potřebují. Když jim dáme, co potřebují, tak vyhrají,“ oznámil jen několik hodin po McCarthyho prohlášení vlivný republikánský kongresman Michael McCaul ze zahraničního výboru. A zmínil přitom možné dodání balistických střel třídy ATACMS, které mají delší dolet než střely, které dosud Washington poskytl. McCarthy později soukromě uklidňoval řadu republikánských činitelů s tím, že jeho slova byla vytržena z kontextu, informovala stanice CNN.

Takovému požadavku se zřejmě není moc co divit, zvláště ve světle zpráv, které občas z Ukrajiny přicházejí. Počátkem měsíce například tamní kriminální ústředna oznámila, že bývalé vedení patentového úřadu zpronevěřilo 250 milionů hřiven (zhruba 170 milionů korun) určených na nákup neprůstřelných vest pro armádu.

Pokud by na výrazné seškrtání americké pomoci skutečně došlo, mohla by to být pro ukrajinské obránce katastrofa. USA jsou totiž jejich zdaleka největšími zbrojními dodavateli. Od února se Bidenova administrativa zavázala poskytnout vojenskou pomoc 17,5 miliardy dolarů, z toho 16,8 miliardy už dala a demokraté se aktuálně snaží protlačit další balík.