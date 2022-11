Ukrajinští úředníci zpronevěřili miliony na armádní vesty, uvedli vyšetřovatelé

Někdejší vedení patentového úřadu bylo společně s úřednicí na ministerstvu hospodářství a vedoucím dobrovolnické organizace obviněno, že státní peníze určené na nákup neprůstřelných vest převedlo na účet charitativního spolku. Odtud pak peníze prostřednictvím několika firem doputovaly do rukou obviněných, kterým nyní hrozí až 12 let vězení. Bývalý ředitel úřadu UkrPatent podle vyšetřovatelů opustil zemi. Kriminalisté uvedli, že obstavili účty firem zapojených do podvodného schématu a že přijali opatření pro zajištění náhrady škody způsobené ukrajinskému státu.