Americký Abrams je proti ruskému T-72 jako šlapací autíčko, vysvětluje znalecky Kadyrov

„Nechybí dokonce ani couvací kamera, abyste nechtěně nikoho nepřimáčkli, nebo naopak, jen přimáčkněte, pokud to bude potřeba. Předčí zahraniční tanky v bojové síle, ovládání, ochraně a snadném použití,“ řekl.

„A co je nejdůležitější – je velkolepý, rozpoznatelný a impozantní vzhled. Na takovém tanku vstoupíme do Kyjeva, provedeme denacifikaci a budeme louskat abramsy jako ořechy! Vyčkejte!“ dodal.

Kadyrovovo vyjádření přichází jen dva dny poté, co Pentagon oznámil, že do Německa dorazilo 31 cvičných tanků M1 Abrams, na nichž se budou učit ovládat americké obrněnce ukrajinští vojáci, upozornil list The Jerusalem Post.