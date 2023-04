Velký přehled tanků, které se střetnou na Ukrajině

Do srovnání jsme zařadili dvě verze německých tanků Leopard 2A4 a 2A6, americký tank M1A2 Abrams, a britský Challenger 2. Ruskou školu budou představovat tanky T80BVM a T-90M Proryv3, tedy to lepší, čím ruská strana disponuje.

Pancéřování je vícevrstvé kompozitní a při jeho vývoji zřejmě bylo využito znalostí z britského pancéřování Chobham / Burlington. Jeho součástí je wolfram. Při čelním nárazu má pancíř odolávat protipancéřovým střelám ráže 125 mm vypáleným ze vzdálenosti 1500 metrů. Verze do 2A4 má pancéřování o maximální tloušťce 800 mm, u následujících verzí v přední části věže dokonce 1500 mm. Boky a zadní část tanku jsou chráněny proti kulometným střelám a dělostřeleckým granátům menší ráže. Na bocích korby jsou namontované přídavné plechy Schürzen chránící boky tanku před RPG. Na obranu proti minám je dno korby zkosené. Ochrana tanku byla postupně vylepšována, u poslední verze 2A7+ je ochrana proti útoku RPG ze všech stran, a dají se proto využívat v bojích ve městě. Vylepšení se provedla, protože se v bojích o Al-Báb v roce 2017 radikálům z Islámského státu podařilo vyřadit přes deset tureckých Leopardů 2A4 většinou zásahem ruskou protitankovou střelou Kornet do zadní části. Zdokonalená ochrana ale vedla k výraznému nárůstu hmotnosti, prázdných tanků z 52 tun na 60 tun.

První verze M1 byly vyzbrojeny britským drážkovaným kannnem Royal Ordnance L7 ráže 105 mm vyráběným v licenci pod americkým označením M68A1. Výroba M1 probíhala od konce sedmdesátých let. V polovině osmdesátých let ji nahradila verze M1A1 s kanonem s hladkou hlavní ráže 120 mm Rheinmetall L/44 vyráběným v USA pod označením M256.

Jeho zavádění bylo důsledkem zkušeností z invaze do Iráku v roce 2003, při níž bylo nejméně devět abramsů vyřazeno z boje zásahy RPG do pásů, zezadu nebo shora. Problémy byly také zásahy do nádrží ve věži, kdy se palivo dostalo do motorového prostoru a vzňalo se.