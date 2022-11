Američané v referendech jasně podpořili právo na interrupce

V srpnu američtí voliči v tradičně konzervativním Kansasu odmítli republikánské návrhy na zavedení přísnějších podmínek pro potraty do státní ústavy. Byl to jeden z prvních důkazů, že většina Američanů podporuje ochranu práv na interrupce, což pravidelně naznačují průzkumy veřejného mínění.

Ověřit to ale měly až listopadové průběžné volby do amerického Kongresu, jejichž výsledky se právě sčítají. Souběžně s nimi totiž v pěti státech probíhala referenda o interrupčních právech.

Voliči ve státě Vermont odhlasovali ochranu práv na potrat v národní ústavě, stejně tak podle předběžných výsledků i v Kalifornii a Michiganu, ačkoli v obou těchto státech ještě nejsou sečteny všechny hlasy. Tyto tři státy jsou tradičně nakloněny spíše demokratům, a proto nejde o tak překvapivé výsledky. Svědčí to ale přesto o jasné podpoře zachování potratových práv ze strany amerických voličů.

V Kentucky se hlasovalo o návrhu zakotvit v národní ústavě doložku o tom, že stát nezaručuje ústavní právo na potraty a že zakazuje státní financování jejich provádění. Podle projekcí by měli voliči tento návrh odmítnout. Také by to dokazovalo, že i značná část republikánských voličů s omezením práv žen na interrupce nemusí souhlasit, jak naznačovaly dřívější průzkumy.