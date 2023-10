Pro nás novináře budou teď na Slovensku náročné časy, říká Zuzana Kovačič Hanzelová

„Je to velmi zkušený a charismatický politik, o tom nikdo nepochybuje. Je to velmi dobrý rétor, ale je také velmi pracovitý,“ vysvětlovala Kovačič Hanzelová Ficovo vítězství v sobotních volbách na Slovensku. „Nastoluje téma a dostatečně dlouho je opakuje dokola.“ Zmínila také úspěšný marketing Ficovy strany Smer-SD, který se objevil na všech sociálních sítích a výrazné přitvrzení ve Ficově rétorice.

K výbornému výsledku Směru ale podle novinářky přispěli také konzervativnější voliči, kteří zvažovali Progresivní Slovensko, ale nakonec se rozhodli pro OĽaNO Igora Matoviče. „Igor Matovič má schopnost proniknout do všech bublin. Například tu bitku s Robertem Kaliňákem viděl úplně každý, voliči i nevoliči OĽaNO. Má schopnost otevírat zprávy každý druhý den,“ řekla.

Matovič ale podle ní mohl Progresivní Slovensko připravit o voliče i svojí chaotickou vládou během minulého volebního období. „Mnozí voliči už nevěří, že když zvolí změnu, bude to doopravdy změna,“ uvedla Kovačič Hanzelová. „Byla tam skepse právě v tom táboře, na který cílilo Progresivní Slovensko.“

„Zatím je to moje nejdrsnější kampaň, ale já myslím, že to bude hlavně nejdrsnější volební období. Robert Fico se už v minulosti netajil tím, že nemá rád novináře, speciálně novináře například z deníku SME, Denníku N a Aktualit. Byly časy, kdy deníku SME a Denníku N neodpovídal na otázky, nechodil na rozhovory. Bude to komplikace,“ řekla novinářka.