V roce 2018 byl Robert Fico a Směr-SD na kolenou a málokdo si dovedl představit, že by se do politiky významněji vrátil. Jeho comeback je obdivuhodný, i když pro Slovensko s nejasným dopadem.

První šanci sestavit vlastní kabinet a stát se premiérem dostane od prezidentky Zuzany Čaputové vítěz voleb – předseda Směru Robert Fico. A nabízí se mu programově blízká trojkoalice se stranou Hlas-SD Petera Pellegriniho a Slovenskou národní stranou. Měla by pohodlnou většinu 79 poslanců (ze 150 členů Národní rady). Nikoli ale většinu ústavní, s níž by mohl Fico měnit Slovensko tak razantně jako Viktor Orbán Maďarsko včetně změny volebního nebo justičního systému.

Teoreticky by byla možná i vláda druhého na pásce, Michala Šimečky z Progresivního Slovenska. Se stranou Hlas, Křesťanskodemokratickým hnutím a stranou Svoboda a solidarita by měl dokonce 82 mandátů.

Dlouho to vycházelo, Hlas vévodil volebním preferencím. Jenže pak Matovičovo vládnutí vzkřísilo Roberta Fica a všechno je jinak. Fico je zpět a silný. Bude jako první sestavovat vládu a je to ten starý dobrý velký šéf, jemuž mnoho členů Hlasu vděčí za přizvání do politiky a mnozí z nich nejen za to. Hlas je teď spíš stranou Fica a Pellegriniho než jen Pellegriniho…