Šimečka: Uděláme vše pro to, aby Fico vládu nesestavil

„Je třeba říct, že volby vyhrál Směr, což samozřejmě respektujeme, ale zároveň si myslíme, že je to velmi špatná zpráva pro Slovensko. Ještě horší zpráva by byla, pokud by se Robertovi Ficovi podařilo sestavit vládu,“ uvedl Šimečka na nedělní tiskové konferenci.

„Pokud to vezmeme na počet mandátů a pokud vezmeme do úvahy, kdo jaké strany vyloučil, tak v zásadě dnes existují dvě možné koalice - jedna vedena Směrem a potenciální druhá, která by se skládala s Progresivního Slovenska a dalších partnerů. Dokonce by měla více mandátů, než ta o které se mluví jako o první, kde by vládu sestavoval Směr,“ doplnil.

Poděkoval také voličům za podporu ve volbách, kde PS skončilo druhé a získalo 17,96 procent hlasů. „Nesmírně si vážím vysoké podpory více než půl milionů hlasů, což je nejvíc, co kdy liberální strana na Slovensku v moderních dějinách dostala,“ zmínil.

Civilizační volba Hlasu

K tomu, aby PS, které ve 150členné Národní radě Slovenska získalo 33 křesel, mohlo získat většinu, potřebuje získat podporu třetí nejsilnější strany Hlas Petera Pellegriniho. Strana se stala pomyslným jazýčkem na váhách, o jejíž podporu usiluje i Robert Fico.

„Pochopitelně rozhodující teď bude, jak k tomu přistoupí a jak se rozhodne strana Hlas. My jsme o tom mluvili už v kampani, že je to takzvaně civilizační volba a v této chvíli před ní stojí strana Hlas,“ doplnil lídr PS.

Výsledky voleb na Slovensku 2023 30. září 2023 proběhly předčasné volby do Národní rady SR. Vítězem se stala populistická politická strana Směr – sociální demokracie v čele s expremiérem Robertem Ficem.

Šimečka uvedl, že v následujících dnech se bude účastnit neformálních jednání s lídry dalších parlamentních stran, se kterými před volbami nevyloučil spolupráci. Mezi možné koaliční partnery PS patří Křesťanskodemokratické hnutí a Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka. I s teoretickou podporou OĽANO Igora Matoviča, které před volbami ale vyloučilo spolupráci s většinou stran, by nicméně koalici bez strany Hlas chybělo k většině několik křesel.

S kým se tak Hlas rozhodne vstoupit do koalice bude klíčové pro sestavení nové vlády. Šimečka odmítl spekulace, že by Pellegrinimu mohl nabídnout výměnou za vstup do koalice post předsedy vlády.

„Na Slovensku je dobrým zvykem, a nehodlám na tom nic měnit, že ta nejsilnější koaliční strana jmenuje předsedu vlády,“ uvedl Šimečka na tiskové konferenci.