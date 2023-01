Selhali jste, pomohli jste Pavlovi, osočují Okamuru fanoušci

„Tomio, už ne SPD. Vy sami jste pomohli Pavlovi, kde je,“ stojí v jednom z komentářů. „Jsem zklamaná z vašeho přístupu k prezidentským volbám. Babiš by nevyhrál, i kdyby jste ho podpořili, ale alespoň bych viděla, že vám jde o to, aby nevyhrál generál. Tak to to vypadalo, že jste se přiklonil na jeho stranu. Už vám nevěřím, mluvíte a opakujete to samé dokola,“ napsala další z uživatelů Facebooku.