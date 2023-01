Babiš vzkázal SPD, že nikdy nebude ve vládě

„Neumím si představit, že by uspěli. To je hypotetická otázka. Podle mě se to určitě nemůže stát,“ reagoval nejprve na to, zda by ve funkci prezidenta republiky jmenoval Okamuru premiérem.

A následně, když přišla řeč na budoucí spolupráci s hnutím ANO, řekl: „Není to náš koaliční partner a ani nikdy nebude.“

Právě SPD je nyní spolu s ANO jedinou opoziční stranou ve Sněmovně. Babiše nicméně ve druhém kole prezidentských voleb přímo nepodpořila. Do prvního kola vyslala vlastního kandidáta Jaroslava Baštu a proti Babišovi se značně vymezovala. Pro druhé kolo, do nějž Bašta nepostoupil, SPD výslovně nedoporučila volit Pavla, podporu Babišovi ale nevyjádřila.

Po prvním kole vyrazil za Babišem poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Je otázkou, jak se po středečním Babišově vzkazu SPD a její voliči zachovají.

Obě hnutí jsou ve Sněmovně protiváhou současné vládní koalice tvořené Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.

Pavel: Jmenovat Okamuru by bylo rizikové

Také druhý z kandidátů Petr Pavel si neumí představit, že by se SPD dostala do pozice, kdy by prezident jmenoval jejího předsedu premiérem.

„Pokud SPD zastává jasná stanoviska k Evropské unii (prosazují například referendum o vystoupení z EU – pozn. red.), tak by bylo velice rizikové lidi, kteří sdílejí tento názor, jmenovat do klíčových funkcí. Prezident by měl chránit zájem státu,“ doplnil.

Pavel a Babiš se ve středu ráno střetli v hodinovém duelu na Novinkách.

Tématem byla bezpečnostní situace a domácí či zahraničí politika. V závěru si pak položili otázky sami navzájem.