Pavel by rád omezil servis i podporu prezidenta

„V případě výkonu prezidenta tu nejde o to, abychom měli nějaký nedotknutelný symbol na piedestalu, ale abychom měli člověka, se kterým se lidé budou moci zastavit, postěžovat si mu, případně mu dát nějaký podnět k řešení. Člověka, který přijede do kraje a nebude kolem toho obrovská pompa, která spotřebuje nejen spoustu zdrojů, ale času a energie,“ řekl vítěz prezidentských voleb Pavel v ČT v souvislosti se „zcivilněním“ úřadu, o němž v minulosti již mluvil.

Ještě před svou březnovou inaugurací, kdy oficiálně nahradí končící hlavu státu Miloše Zemana, chce vyrazit za lidmi do regionů. „Já si nemyslím, že by bylo nutné, aby na výjezd do kraje jela kolona deseti a více aut a spousta lidí, ale měl by to být o tom pracovním obsahu jednání, a tady platí, čím méně lidí, tím je to jednodušší,“ řekl.