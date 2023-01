Nerudová pod palbou. Je to vykonstruované, brání se

Proč jako vědec nebudu volit Danuši Nerudovou? TLDR: Její činnost v pozici vědkyně i rektorky je problematická a všechna svá pochybení zatlouká. Zhodnocení jejího působení jako vědkyně a manažerky je přitom zásadní, protože to je to hlavní, co v životě dělala. (1/n)