Politolog: Klipy jen utvrdí rozhodnuté

„Nejzajímavější, alespoň drobný příběh dokázal do spotu propašovat Josef Středula. Jak postupně na sebe nabaluje dav a kráčí k Hradu, déšť střídá slunce a on hájí lidi, to je srozumitelné poselství pro voliče, které se snaží Středula oslovit,“ řekl Právu Jelínek.