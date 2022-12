Role první dámy: pomáhat potřebným

Většina oslovených je připravena omezit své dosavadní aktivity, včetně zaměstnání, a věnovat se reprezentativní roli. Kompletně se jich ale vzdávat nechtějí.

„Soutěžnímu právu se věnuji celý život, je to práce, která mě naplňuje a zároveň se dynamicky vyvíjí, proto bych ji nechtěl úplně opustit, abych neztratil kontakt s oborem,“ vysvětlil Neruda. Odkazuje se k civilními modelu prezidentství, který funguje třeba ve Finsku.

Právo oslovilo partnerky a partnera zaregistrovaných i s otázkou, jak by novou funkci pojali. Některé dámy chtějí využít dřívější zkušenosti a vazby, které získaly díky partnerům aktivním v diplomacii nebo politice. „Reprezentativní roli manželky diplomata jsem již vykonávala při působení manžela v zahraničí a nebylo by to tak pro mne zásadně nové,“ svěřila se Eva Pavlová, manželka Petra Pavla.

„Mám díky tomu ve světě mnoho přátelských vztahů, potkala jsem skvělé první dámy a manželky premiérů,“ vylíčila Monika Babišová, žena šéfa hnutí ANO. Pokud by tomu nic nebránilo, chtěly by své protějšky doprovázet i ostatní dámy.

Manželka poslance Jaroslava Bašty (SPD) nechce „aktivně vystupovat ve volební kampani“. Dodatečně zaregistrovaný podnikatel Karel Diviš je rozvedený, partnerku podle veřejných vyjádření nemá.

Monika Babišová (48)

1. Určitě ne. V rámci role první dámy bych manžela doprovázela na cestách do regionu a do zahraničí, chtěla bych být aktivní na poli charity, ale k tomu bych nepotřebovala od Hradu vlastní tým.

2. Já se aktuálně se svou nadací věnuji podpoře rodičů samoživitelů, pomoci lidem s postižením i lidem bojujícím s vážnou chorobou. Pomáháme ale i neziskovým organizacím. A zároveň se snažíme rychle reagovat na situaci, jako bylo třeba tornádo. Poslední měsíce pomáháme jak ukrajinským rodinám, tak i rodinám českým, těm hlavně s úhradou nákladů rostoucích cen energií. Tímto směrem bych chtěla jít i v pozici první dámy.

3. Uvidím, jak moc by mě nová role vytížila. Kromě charitativních projektů mám i své projekty věnující se interiérovému designu. Kdyby to jen trochu bylo možné, ráda bych v tom pokračovala.

4. Ano, jistě. Dělala jsem to, už když byl manžel premiérem, hlavně při jeho cestách do zahraničí. Mám díky tomu ve světě mnoho přátelských vztahů, potkala jsem skvělé první dámy a manželky premiérů. Určitě bych v tom chtěla pokračovat a reprezentovat společně s ním naši zemi.

Klára Fischerová (53)

1. Menší tým spolupracovníků manželky prezidenta je nezbytný. Může připravovat charitativní akce, výjezdy mimo hlavní město, podporovat aktivity nadačního fondu, oslovovat dárce. Chtěla bych v tom být sama velmi aktivní.

2. Mám blízko k dětem s jakýmkoliv hendikepem, propojovat tento svět s dětmi takzvaně zdravými může být velkým obohacením pro obě skupiny. Pohybuji se mezi lidmi v terminálním stadiu nemoci, vím, jak je důležité jim dát pocit, že na to nejsou sami. Umím o ně pečovat a nebojím se toho.

3. Mám svou práci moc ráda (působí ve společnosti ProCestu a je manažerkou dobročinných obchodů v projektu Cesta domů – pozn. red.), těší mě, naplňuje mě, mám tam spoustu skvělých přátel. Uvědomuji si ale, že skloubit zaměstnání, povinnosti manželky prezidenta a vlastní charitativní projekty není reálné. Občasné dobrovolnické služby bych si ráda nechala.

4. Doprovázela bych ho s radostí a pokorou tam, kde by to bylo potřeba. V Kanceláři prezidenta republiky existuje odbor protokolu, který připravuje akce, a ten také vyhodnocuje, na kterých má být přítomna manželka. To bych respektovala.

Monika Hilšerová (33)

1. Určitě bych menší tým spolupracovníků uvítala. Manželka prezidenta má protokolární povinnosti, občas doprovází prezidenta na nějakých akcích nebo při státních návštěvách nebo musí někde vystoupit a promluvit. A protože se jedná i v jejím případě o úřad hlavy státu, všechno musí být perfektně zorganizované, na každý dopis a pozvání se musí včas odpovědět. S tím bych určitě potřebovala pomoci.

2. Zajímám se o paliativní péči, se kterou jsem se při své práci lékařky setkala. Pokud bych měla příležitost, ráda bych pomohla jejímu rozvoji. Nejspíš bych podpořila činnost nějaké existující nadace, než abych zakládala vlastní organizaci.

3. Ráda bych si svou práci v nemocnici i u záchranné služby ponechala, třeba na zkrácený úvazek.

4. Na některé cesty bych ho doprovázela určitě, ale patrně ne na všechny. Máme malé děti, které vyžadují péči rodičů, a já bych se chtěla věnovat i jim. Od první dámy se, myslím, ani neočekává, že bude prezidenta osobně doprovázet při každé jeho cestě mimo Prahu.

Robert Neruda (45)

1. Případnou roli muže prezidentky bych rád vykonával aktivně, tedy i s menším týmem, který by mi pomáhal.

2. Soustředit bych se chtěl na mně blízká témata. Jsem právník, proto bych rád pomáhal popularizovat právní poradny zdarma a získávat pro ně prostředky. Tak, aby se právní pomoc dostala opravdu ke všem, kteří to potřebují. Věnoval bych se také důstojnému životu seniorů, k čemuž máme jako děti rodičů v důchodovém věku blízko. Srdeční téma je pro mě zdravý životní styl dětí. Sám hodně sportuji. Uvědomuji si, jak složité je za současné krize pro řadu rodin platit sportovní kroužky pro děti a zároveň celá řada sportovních klubů má problém platit drahé energie a nájmy za sportoviště. S tímto problémem bych rád pomohl.

3. Stejně jako mé ženě se také mně líbí model civilního prezidentství. První dáma/muž, druhá polovička páru, v takovém modelu běžně pracuje. Soutěžnímu právu se věnuji celý život, je to práce, která mě naplňuje a zároveň se dynamicky vyvíjí, proto bych ji nechtěl úplně opustit, abych neztratil kontakt s oborem. Pokud by se ale ukázala jakákoli překážka, jsem připravený advokátní praxi přerušit.

4. Plnil bych vše, co by se ode mne očekávalo. Samozřejmě bych se v první řadě účastnil všech povinností souvisejících s rolí prvního muže, například právě cest do regionů, zahraničních cest nebo oslav státních svátků.

Eva Pavlová (58)

1. Role první dámy a jejího úřadu sice není definována v Ústavě, ale určitě má své opodstatnění. Manželka prezidenta by měla využít možnosti, které tento úřad nabízí, a udělat něco pozitivního pro společnost. Tým spolupracovníků pak vidím jako nutnost pro plnohodnotné a správné vykonávání role, reprezentaci a podporu prezidenta republiky.

2. Nežijeme ve vzduchoprázdnu a témat, na která bych díky své možné nové roli mohla posvítit a pomoci, je mnoho. Díky osobním zkušenostem bych svou pozornost zaměřila přednostně na tyto tři oblasti: rodina, mezilidské vztahy a komunikace v rodině, dále pak rovné příležitosti pro ženy (i muže) a následná péče.

3. Před spuštěním volební kampaně manžela jsem vypomáhala v mediačním centru. To jsem nyní přerušila, abych měla čas manžela v kampani podpořit. Byla jsem také zvolena do zastupitelstva obce, kde žijeme, a jsem babičkou na plný úvazek. V případě zvolení mého muže jsem připravena své aktivity utlumit tak, abych pozici první dámy mohla vykonávat svědomitě a zodpovědně.

4. Reprezentativní roli manželky diplomata jsem již vykonávala při působení manžela v zahraničí a nebylo by to tak pro mne zásadně nové. Díky tomu ale vím, jak důležitou roli může doprovod hrát. Vazby se nenavazují pouze na formálních jednáních, ale i při neformálních aktivitách, které mohou manželky a partnerky příjemně uvolnit. Tedy tam, kde by to bylo třeba, bych určitě doprovázela svého manžela.

Dana Středulová (44)

1. Není to otázka chtění, ale možností. Z aktuálně zveřejněné organizační struktury Kanceláře prezidenta republiky nevyplývá, že by byl tento sekretariát zřízen. Pokud bych po začátku mého působení v roli první dámy vyhodnotila, že by bylo vhodné, abych měla někoho, kdo by mi s výkonem povinností spojených s rolí první dámy pomáhal, tak bych situaci řešila s manželem a hledali bychom takové řešení, které by co nejméně zatížilo daňové poplatníky.

2. Dobrovolnictví jsem se věnovala 9 let v rámci Bílého kruhu bezpečí, tudíž pomoc v této oblasti je mi blízká. Vzhledem k tomu, že jsem mámou, prožila jsem blízké setkání s umíráním jednoho z nejbližších členů rodiny a od doby covidu vnímám velký tlak na psychiku lidí, tak bych se chtěla zaměřit na témata spojená se vzděláváním, paliativní péčí a duševním zdravím.

3. Pokud manžel dostane důvěru občanů, tak jsem připravena opustit dosavadní zaměstnání (legislativně-právní odbor na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – pozn. red.).

4. Ano. Rádi bychom se přiblížili lidem, a to i skrze osobní kontakt, a chtěli bychom se setkávat s lidmi v regionech pravidelně. V rámci zahraničních cest bychom považovali za správné budovat dobré jméno naší země a vytvářet neformální vztahy i díky účasti manželky prezidenta na zahraničních cestách. Výjimkou by byla nemoc.

Aneta Zimová (35)

1. První dáma by měla být činorodá, společensky reprezentovat a věnovat se charitativní činnosti. Z toho důvodu je podle mého názoru vhodné na Pražském hradě kancelář manželky prezidenta zachovat. Jde i o zajištění praktického každodenního fungování úřadu hlavy státu, se kterým bych se musela nejdříve pochopitelně seznámit. Pokud jde o případné spolupracovníky, volila bych takové řešení, které by napomohlo ke splnění zvolených úkolů.

2. Roli první dámy vnímám mimo jiné jako možnost upozornit veřejnost na problémy, které jsou stranou jejího zájmu, ale jsou velmi aktuální. Chtěla bych se věnovat problematice duševního zdraví dětí, rozšíření počtu předškolních zařízení, jako jsou jesle a mateřské školky, a pomoci rodinám v péči o seniory, kteří už se o sebe nedokážou postarat sami, v domácím prostředí.

3. Hlavní náplní mého času je nyní péče o dvouletého syna Moříka, o kterého bych se přirozeně starala i nadále. Co se týče mého oboru právo, ekonomie a umění, tam by se vidělo podle nastalé situace. Obecně bych ráda využila své vzdělání v působení první dámy.

4. Nejsem si jistá, zda je správné, vhodné a možné být nyní tak kategorická a stanovovat jakékoli mantinely či platnost čehokoli „bez výjimek“. Pokud by tomu nic objektivně nebránilo, tak bych svého muže při cestách ráda doprovázela a pomáhala mu.