Nerudová: Manžel by se mohl po volbách věnovat charitě

Manžel kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové je vlivný právník. Robert Neruda vlastní podíl v největší advokátní kanceláři v České republice Havel & Partners. Pokud by se stala Nerudová prezidentkou, hrozil by mu střet zájmů. Jak řekla v předvolebním rozhovoru pro Novinky, v takovém případě by manžel zvážil přerušení činnosti. A věnoval by se charitě.

Nerudová: Manžel by se mohl po volbách věnovat charitě Video: Novinky