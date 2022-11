Mám dost podpisů pro kandidaturu na prezidenta, oznámil Diviš

„Skvělá zpráva - máme to. Získal jsem potřebný počet podpisů pro kandidaturu na prezidenta ČR,“ napsal na sociálních sítích ve čtvrtek Diviš.

To bývalý rektor Zima to zkusí s podpisy senátorů ze současného i minulého volebního období. Na setkání s novináři ve čtvrtek poznamenal, že má k dispozici asi 40 000 podpisů občanů, k přihlášce by jich ale potřeboval 50 000.