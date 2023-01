Já a Čaputová? To není záměr, tvrdí Nerudová

„Není to žádný záměr,“ odmítla Nerudová svou údajnou podobu se slovenskou hlavou státu Čaputovou, která dlouhodobě patří k nejoblíbenějším tamním politikům.

Nerudová také tvrdí, že kampaň nestaví na tom, že je žena. Myslí si naopak, že to může být i nevýhodou. „Snažím se na to dívat tak, že jsem kandidátka na prezidentku,“ uvedla ve studiu.

Pozitivně naopak hodnotí, že by mohla být nadstranická. Nekandiduje za žádnou politickou stranu a jako bývalá rektorka není s žádnou stranou ani spojovaná. Ve volbách ji ale – vedle generála Petra Pavla a senátora Pavla Fischera – podpořila vládní koalice Spolu.

„Prezidentka by měla být nadstranická. Já jsem nikomu nic neslíbila, nikomu nic nedlužím. A to je předpoklad pro to, aby si prezidentka získala důvěru a byla schopna hovořit se všemi. Nadstranickost je klíčová,“ míní.