Hrad? Babiš má jasno, ale tají to

Do Senátu se volí stejným, tedy většinovým volebním systémem jako v přímé volbě prezidenta. Chování voličů by tak mohlo být ve druhém kole prezidentské volby podobné.

„Volby v jednom senátním obvodu jsou jedna věc, nemají žádnou vypovídací hodnotu o prezidentské kandidatuře,“ uvedl Babiš s tím, že navzdory dojmu, který vytváří vládní koalice Spolu, on do horní komory nekandidoval.

Po prohře v senátních volbách i vzhledem k nejistým výsledkům prezidentských průzkumů do boje o Hrad nejspíš nepůjde. Do karet mu nehraje ani probíhající soud v kauze Čapí hnízdo, kde je Babiš s Janou Nagyovou na lavici obžalovaných.

Babiš dosud mluvil o tom, že by ANO mohlo v souboji o Hrad nasadit Karla Havlíčka nebo Alenu Schillerovou. První místopředseda ANO Karel Havlíček v nedělní diskusi v CNN Prima News nevyloučil ani variantu, že by hnutí nakonec nikoho do prezidentské volby neposlalo, ale podpořilo by některého z kandidátů.