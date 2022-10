Babiš: Porážku uznávám, ale osobní prohra to není

Hnutí ANO mělo v druhém kole 17 kandidátů, uspěli jen dva. Berete to jako osobní prohru, jak vám přisoudil premiér Petr Fiala (ODS)?

Pan Fiala a jeho Spolu prohráli minulý týden komunální volby. My jsme vyhráli v 18 z 27 statutárních měst. ODS jsme porazili o parník s 16,6 procenta a vyhráli v baštách ODS, jako jsou třeba Teplice, Jablonec, Litoměřice nebo Mladá Boleslav, a on nebyl schopný se postavit před národ a uznat to.

Hnutí ANO se teď nepovedlo tohle druhé kolo senátních voleb. Bohužel. V mnoha případech to bylo neuvěřitelně těsné, jen o stovky hlasů, jinak bychom měli o pět senátorů víc. Zmobilizovali jsme spousty lidí, téměř 33 procent hlasů bylo pro ANO, ale nestačilo to. A já tu porážku přiznávám.

Fiala k výhře Vystrčila: Je to osobní prohra Andreje Babiše Volby do Senátu

Ale že by to byla moje osobní prohra? Já přece na senátora nekandidoval, jen jsem podporoval naše lidi, navštívil 229 míst po celé ČR a najezdil téměř 10 tisíc kilometrů.

To bych mohl říct, že jsem vyhrál komunální volby, a to neříkám – vyhrálo je hnutí ANO.

Hodně jste se soustředili na Jihlavsko, kde kandidovala Jana Nagyová proti šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS).

Je pravda, že nejvíc jsem v závěru podpořil vlastně neznámou paní Nagyovou, která nečekaně postoupila do druhého kola proti panu Vystrčilovi a získala patnáct a půl tisíce hlasů. Víc měl mezi všemi kandidáty jen Vystrčil. To není špatné, ne?

To, jak pan Fiala mluví, je pro mě prostě úsměvné. Po prohraných komunálních volbách to referendum o vládě nebylo, teď najednou ano a média mu to ráda baští. Navíc proti nám zase stála přesila. Opět byli v koalici pěti stran. Ne samostatně jako ODS, na to odvahu nemají. Co budou dělat, až Babiše nebudou mít, na koho budou svádět vlastní neschopnost? O kom budou pořad dokola mluvit? To jsem vážně zvědavý.

Nebylo chybou soustředit se tolik na jeden obvod? Nešlo to na úkor ostatních kandidátů za ANO, kteří by jinak mohli zvítězit?

Před druhým kolem jsem nebyl jen na Vysočině, byl jsem podpořit také například našeho kandidáta Jaromíra Dědečka na Jičínsku (proti Tomáši Czerninovi z TOP 09 - pozn. red.). A předtím jsme s obytňákem projezdili celou zemi křížem krážem. Takže bych neřekl, že to bylo na úkor ostatních kandidátů.

ANO dostalo výprask Volby do Senátu

Jistěže jsem podpořil paní Nagyovou, ale bylo i proto, že moc dobře vím, jaké je to bojovat sám proti všem. I když jsme těsně prohráli v několika obvodech, tak za úspěch považuji, že se do druhého kola probojovalo 18 našich kandidátů (17 kandidátů za ANO, jeden za ČSSD-ANO). Jsem přesvědčen, že za dva roky budeme proti polistopadovému kartelu úspěšnější. Už teď to vypadá, že budeme mít v Senátu vlastní klub, což jsme předtím nikdy neměli.

Dosud jste měli společný klub s ČSSD pod názvem ProRegion. Kdo by měl být předsedou klubu?

ANO by určitě mělo mít vlastní klub. Nechci do toho senátorům mluvit, ale ne každý je schopen vyhrát v prvním kole (zjevná narážka na Ladislava Václavce, který získal mandát už v prvním kole pozn. red.).

Neuškodilo Janě Nagyové, že je teď s vámi před soudem kvůli Čapímu hnízdu?

Samozřejmě že ji to poškodilo. Nebo si myslíte, že jindy média tak detailně reportují o soudních procesech? Hlavně o svědcích, kteří jsou vedeni osobními důvody nám škodit a říkat nepravdy. Těžko se brání, když nás mnozí novináři odsoudili ještě před celým procesem.

Je absurdní, že před soudem musí stát tato žena, která nikdy nic trestného neudělala, a to v rámci účelového trestního stíhání 14 let staré kauzy zosnované kartelem za účelem likvidace politického soupeře.

Vystrčil suverénně porazil Nagyovou Volby do Senátu